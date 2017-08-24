Минобороны рассказало об испытанных в Сирии новинках военной техники

Россия испытала в Сирии более 600 образцов оружия и техники, в том числе новые авиационные средства поражения и реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщил сегодня замминистра обороны Юрий Борисов.

«Все практически новые образцы, все новинки прошли через сирийский конфликт, чтобы иметь возможность посмотреть, какие реальные характеристики, как себя ведет вооружение. Свыше 600 образцов мы обкатали в сирийском конфликте», - сказал Борисов в четверг на форуме «Армия 2017». По его словам, была испытана новая авиационная техника, новые средства поражения, РСЗО, защищенные автомобили, новая экипировка.

«От ряда образцов нам пришлось отказаться, потому что практика показала, что образцы не выдерживали тех требований, которые к ним предъявлялись», - отметил Борисов. Он добавил, что на авиабазе Хмеймим постоянно присутствуют представители промышленности, которые устраняют или фиксируют замечания.

По данным «Ведомостей», в результате боевых действий в Сирии были выявлены разного рода технические проблемы, которые в другой обстановке вряд ли проявились бы. К этим проблемам относятся вопросы работы бортового радиоэлектронного оборудования новейших российских ударных самолетов Су-34 и Су-35, в том числе ПО, вопросы совместимости новейших средств поражения с бортовым оборудованием самолетов дальней авиации, а также надежности бортовых комплексов обороны, призванных защищать летательные аппараты от переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Среди образцов вооружений, закупки которых приостановлены после испытаний в боевых условиях, называли крылатые ракеты воздушного базирования, средства связи и радиотехнической разведки.

Министр обороны России Сергей Шойгу в мае говорил, что в Сирии «боевой опыт получили 86% летного состава, в том числе 75% экипажей дальней, 79% оперативно-тактической, 88% военно-транспортной и 89% армейской авиации (вертолетов)».