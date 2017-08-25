Apple построит дата-центры в Айове в обмен на налоговую скидку в $208 млн

Apple построит в Айове два центра хранения данных в обмен на освобождение от уплаты налогов в местный бюджет и бюджет штата на $208 млн. Как сообщает Bloomberg, такую договоренность 24 августа одобрило ведомство, отвечающее за развитие экономики штата. Проект оценивается в $1,4 млрд. За счет строительства дата-центров Apple обещает создать не менее 50 новых рабочих мест. Также компания согласилась выкупить под дата-центры 2000 акров земли (668,9 га) в Де-Мойне.

Гендиректор Apple Тим Кук пообещал вложить $100 млн в недавно созданный в Де-Мойне фонд на развитие местной инфраструктуры. Эти средства пойдут на благоустройство улиц и парков, на обустройство библиотек и детской спортивной площадки.

Экономист из Университета штата Айова Дэвид Свенсон считает ошибочным и несправедливым предоставление налоговых льгот столь богатой компании. По его словам, это просто «чистая потеря бюджета», бесплатная раздача призов, такое имеет смысл только с точки зрения политики.

На мероприятии с участием губернатора Айовы Кима Рейнолдса Кук похвалил штат за систему энергоснабжения с возобновляемыми источниками «мирового класса», а также за сложившуюся в штате культуру разработки и использования программного обеспечения в сферах от образовательной до развлекательной.

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал американские IT-компании за то, что они налаживают производство за границей, и призвал их перебираться в Штаты.