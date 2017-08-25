СКР не нашел состава преступления в рекламной фотосессии в заброшенной церкви

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело против организаторов фотосессии модели в неглиже в недействующем храме в Татарстане. Как сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Андрей Шептицкий, проверка инцидента не выявила состава преступления. Следователи установили, что у участников фотосессии «не было умысла на оскорбление чувств верующих». Проверка продолжалась месяц, напоминает «Интерфакс».

Проверка на предмет наличия признаков преступления по ст.148 УК («нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») началась в июле после того, как местные СМИ рассказали о рекламной фотосессии для свадебного журнала. Она прошла в недействующей церкви села Гари Елабужского района. На снимках модель в прозрачном будуарном платье позирует, в частности, на фоне потрескавшейся храмовой росписи, напоминает агентство. Редакция журнала «Совет и любовь», для которого проводилась рекламная съемка, затем извинилась и заверила, что не имела «умысла оскорбить религиозные чувства верующих».