Samsung вложит $7 млрд в производство чипов памяти в Китае

Samsung Electronics Co. инвестирует $7 млрд в течение трех лет в производство чипов флеш-памяти, используемых в смартфонах и других устройствах, на территории Китая.

Как говорится в пресс-релизе компании, основные инвестиции будут направлены на расширение мощностей на заводе Samsung в городе Сиань в провинции Шэньси.

Samsung является лидером на рынке флеш-памяти с долей рынка порядка 41% против 18% у идущей второй Toshiba в I квартале 2017 г., по данным IDC. Кроме того, корейской фирме принадлежит 44% рынка динамической памяти.