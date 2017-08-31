«Яндекс» выяснил, когда в России реально заканчивается рабочий день

Запросы «по работе» доминируют в интернете с 9 до 17 часов каждого дня, однако уже с 15.00 они начинают уступать место играм. Это один из результатов исследования поисковика «Один день в поиске».

«После 17.00 рабочих тем уже не остается. В это время интерес к играм достигает пика, также начинают искать рецепты – видимо, для ужина – и мультики. Школьники принимаются за домашние задания», – пишет «Яндекс». С 21 часа преобладающие по частоте запросы касаются кино, а с 0 до 5 часов – того, что поисковик классифицирует как «порно». При этом в районе 2 часов ночи наблюдается пик «программистских» запросов типа «удаленный рабочий стол Ubuntu».

Утренний пик запросов о погоде, радио и спорте начинается с 5 часов утра. «Первым делом люди спрашивают про погоду, включают радио, выясняют значение своих снов и поздравляют друг друга с разными праздниками. Между 8 и 9 еще пытаются успеть разобраться с личными делами, а в 9 уже начинается рабочий день», – пишет «Яндекс».