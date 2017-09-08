ФАС согласовала «ЭР-телекому» покупку трех томских операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайства АО «Эр-телеком холдинг» о приобретении трех томских операторов. «Эр-телеком» намерен купить «Томскую телекоммуникационную компанию», «Томтел» и «Городские интернет сети».

Как следует из материалов аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Томская телекоммуникационная компания» и ООО «Городские интернет сети» принадлежат Onema Investments Ltd. (Кипр), ООО «Томтел» — Strl Telecom Holdings Ltd. (Кипр).

«Эр-телеком» — второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Абонентская база компании насчитывает порядка 6 млн активных абонентов, география присутствия — 556 населенных пунктов по всей стране.

«Эр-телеком холдинг» на 68% принадлежит Пермской финансово-производственной группе Андрея Кузяева. Еще около 16% владеет топ-менеджмент компании, 10% — фонд Baring Vostok, 7% — консорциум иностранных инвесторов.