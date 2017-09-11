Ракета "Протон-М" с испанским спутником Amazonas-5 стартовала с космодрома Байконур

Как передает корреспондент «Интерфакса», ракета стартовала с площадки номер 200 космодрома Байконур.

Ожидается, что космический аппарат отделится от разгонного блока «Бриз-М» ориентировочно в 07:35 мск 12 сентября.

Телекоммуникационный спутник «Амазонас-5» изготовлен фирмой Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.

Контракт на предоставление пусковых услуг для запуска испанского спутника с использованием ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» заключила компания International Launch Services Inc. (ILS, Рестон, США), имеющая эксклюзивное право на маркетинг РН «Протон». ILS - дочернее предприятие «Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева».

Запуск с КА «Амазонас-5» стал 95-м пуском ракеты-носителя «Протон» в рамках контрактов, заключенных ILS.