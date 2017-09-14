Facebook запустила раздел с информацией о ЧС

Facebook запустил новый раздел - Crisis Response. Теперь в соцсети в одном месте будет публиковаться информация о последних ЧС и быстрый доступ к функциям Safety Check (оповещение друзей о безопасности), помощи сообществам. Об этом говорится в официальном заявлении соцсети.

В новом разделе можно будет посмотреть видеоролики, фотографии, перейти по ссылкам на статьи о происшествиях.

Доступ к Crisis Response появится в ближайшие недели. В раздел можно будет зайти с главной страницы или через кнопку меню в мобильном приложении.