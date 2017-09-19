Суд перенес рассмотрение иска Розенберга к ООО «Телеграф»

Во вторник в Куйбышевском районном суде Петербурга прошло первое заседание по иску бывшего экс-директора особых проектов ООО «Телеграф» Антона Розенберга к бывшему работодателю. Судья приняла решение о переносе начала рассмотрения дела на 24 октября из-за неявки представителей ООО «Телеграф» и свидетелей.

По словам Розенберга, свидетели – три сотрудника «Телеграфа», которые подписали 19 актов об отсутствии Розенберга на работе, 18 из них вошли в приказ об увольнении. Первоначальные требования Розенберга к «Телеграфу» составляли 462 298 руб. К судебному заседанию Розенберг пересчитал требования – теперь они, по его словам, составляют «больше 1 млн руб. и меньше 1,5 млн руб.». Судебные требования включают восстановление на работе, задолженность по зарплате на текущий момент и компенсацию морального вреда в 60 000 руб.

Адвокат Розенберга Юрий Головин подтвердил, что исковые требования составляют до 1,5 млн руб. Одно из оснований для иска состоит в том, что в трудовом договоре не указано конкретное место работы, откуда должен был работать Розенберг, значит, он мог работать из любого офиса компании, добавил Головин.

ООО «Телеграф», в свою очередь, подало иск к Розенбергу на 100 млн руб. из-за разглашения коммерческой тайны. Иск будет рассматриваться сегодня в Петродворцовом районном суде Петербурга.

Розенберг говорит, что готов к переговорам по поводу мирного соглашения, но никаких конкретных предложений от ответчика не поступало. Юрист со стороны ответчика «предлагал только 100 руб.» в ходе внесудебных обсуждений, уточнил Розенберг.

Розенберг на суде представил скриншоты рабочей переписки, которые якобы доказывают, что он присутствовал в офисе в те дни, когда ему вменяют прогул. Скриншоты приобщили к делу, к следующему заседанию Розенберг обязался их заверить.

Антон Розенберг называет себя бывшим сотрудником Telegram (а именно его российского юрлица – ООО «Телеграф»). Розенберг утверждает, что российское юрлицо занималось созданием мессенджера, а его бенефициаром является Павел Дуров.

Розенберг 18 сентября написал, что был уволен из компании Telegram из-за личного конфликта с братом основателя сервиса Николаем Дуровым, который оказывал знаки внимания его будущей жене. Формальным поводом для увольнения были названы прогулы, хотя, по утверждению Розенберга, он работал вне офиса. Во встречном иске от «Телеграфа» указано, что Розенберг предлагал заключить мировое соглашение при выплате ему 30 млн руб.

В понедельник вечером Дуров заявил «Ведомостям», что вся информация Розенберга не соответствуют действительности, а его пост на 90% шизофазичен. Также он опроверг утверждения Розенберга, что «Телеграф» подконтролен ему или имеет отношение к Telegram, но указал, что эта компания когда-то брала на аутсорсинг разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «В контакте».