Суд по иску ООО «Телеграф» к «бывшему топ-менеджеру» Telegram будет закрытым

Судебный процесс по иску ООО «Телеграф» к «бывшему топ-менеджеру» Telegram Антону Розенбергу будет закрытым для слушателей и прессы. Такое решение приняла судья Петродворцового районного суда Юлия Кузнецова на основании ходатайства истца, который опасается, что на суде может быть раскрыта коммерческая тайна.

При этом представители ООО «Телеграф» в суд не явились - в четверг в суд поступило ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что юрист компании участвует в другом заседании. Следующее заседание состоится 17 октября.

ООО «Телеграф» требует с Антона Розенберга 100 млн руб. ущерба, нанесенного разглашением коммерческой тайны.

Представитель Розенберга Юрий Головин заявил в суде ходатайство об истребовании подлинного положения о коммерческой тайне ООО «Телеграф». Розенберг намерен потребовать проведения экспертизы, которая должна установить, когда именно был составлен документ - в феврале 2016 г. или этим летом, сообщил он после заседания.