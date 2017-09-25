Министр связи предлагает заменить «майнинг» и «блокчейн» российскими терминами

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров поддержал идею замены иностранных терминов в области цифровых технологий российскими. Ранее с таким предложением выступил зампредседателя думского комитета по информполитике, технологиям и связи Александр Ющенко.

«Может быть, подумать над тем, чтобы внедрять импортозамещение в терминологию цифровых технологий, потому что в самой далекой деревне, я уже не говорю, в городах - не все понимают, что такое "мэйнстрим", "майнинг", "блокчейн" и так далее», - предложил он на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при председателе Госдумы Вячеславе Володине.

По словам Ющенко, заменить все термины не получится, но какие-то шаги в данном направлении нужно делать. «Полностью с вами согласен», - ответил ему Никифоров.