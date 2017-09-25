NYT сообщает о блокировке WhatsApp в Китае

Власти Китая заблокировали WhatsApp накануне 19-го съезда Коммунистической партии, пишет газета The New York Times.

Как уточняет газета, еще в июле этого года у многих пользователей часть функций мессенджера перестала работать. В частности, перестали работать видеочаты, через приложение невозможно было отправить файлы. На данный момент пользователи не могу писать и отправлять сообщения.

Масштабные проблемы в работе WhatsApp в Китае начались в воскресенье.