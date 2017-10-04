Мосгорсуд обязал 167 сайтов удалить пиратские копии фильма «Крым»

Мосгорсуд потребовал от владельцев 167 сайтов и провайдеров хостигна удалить пиратские копии фильма «Крым». Это сообщил Роскомнадзор. Ведомство ссылается на определения суда о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав компании ООО «Пиманов и партнеры» на картину. По данным Роскомнадзора, копии фильма удалили уже с 134 ресурсов, ожидаются, что скоро их удалят с еще 10 сайтов. Еще 23 сайта отказались удалить противоправную информацию, их уже блокируют.

С начала года Роскомнадзор получил более 500 определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. Больше всего решений касалось прав на кинофильмы, в частности, картины «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с Путиным» и на сериал «Игра престолов».

«Крым» вышел в прокат в сентябре. В фильме рассказана история романа Саши, живущего в Севастополе, и киевлянки Алены, которые познакомились перед началом евромайдана. При присоединении Крыма к России они оказываются по разные стороны баррикад. Производственный бюджет «Крыма» - 400 млн руб. Фильм снял Пиманов, президент медиахолдинга «Красная звезда» (управляет медиаактивами Министерства обороны). Также он известен как ведущий передачи «Человек и закон» на «Первом канале» и как режиссер и продюсер документальных фильмов и сериалов.