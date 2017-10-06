Генпрокуратура потратит больше 1 млрд рублей на защищенную сеть передачи данных

Генпрокуратура выделила 1,1 млрд руб. на создание единой защищенной сети передачи данных, сообщил начальник управления правовой статистики ведомства Олег Инсаров. Как передает «Интерфакс», сеть будет создана уже в этом году, до 1 декабря, к ней будут подключены все прокуратуры до районного уровня. Уже проведен необходимый тендер, отметил Инсаров.

Следующей задачей он назвал замену парка техники. И тогда Генпрокуратура будет «наращивать информационные массивы» и использовать компьютеры «по прямому назначению, а не как печатную машинку», как сейчас.