Facebook удалил упоминания о России из доклада о выборах в США

Работники Facebook удалили упоминания о России из апрельского доклада о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента в США в 2016 г. Об этом сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Facebook.

Апрельский отчет был изменен по требованию юристов соцсети. Это решение связано с тем, что сотрудники Facebook не были уверены в достоверности указанных в нем сведений.

В сентябре Facebook сообщил, что учетные записи, которые использовались для распространения информации политического характера, якобы направленной на оказание влияния на результаты выборов президента в США, были связаны с Россией. Так, речь идет о более чем 3000 рекламных объявлений. Их Facebook собирался передать конгрессу, расследующему дело в вмешательстве.

В своем блоге соцсеть информировала, что рекламные объявления в Facebook на острые социальные темы, якобы оплаченные пророссийскими заказчиками, посмотрели около 10 млн человек.

Большинство из них касалось проблем секс-меньшинств, расовых вопросов, миграционных проблем, права ношения оружия. Из этой аудитории 44% просмотрели объявления до президентских выборов, а 56% – после.