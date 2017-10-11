Руководитель аппарата Роскомнадзора Весельчаков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы избрал руководителю аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову в качестве меры пресечения домашний арест, передает «РИА Новости».

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено», — говорится в картотеке суда. При этом статья обвинения в ней не указана.

В свою очередь начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК. Был ли арестован Едидин, не сообщается.

По словам источника «Ведомостей», близкого к следствию, Следственный комитет России действительно возбудил и расследует дело против чиновников Роскомнадзора.