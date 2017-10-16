Oxxxymiron прокомментировал батл с Dizaster

В Лос-Анджелесе в рамках турнира World Domination прошел батл россиянина Oxxxymiron (Мирона Федорова) и американца Dizaster (Бачир Ягами). Как сообщает «РИА Новости», поединок продолжался около часа в основном на английском языке и прошел без судей. Результат не был оглашен. Платную трансляцию в ночь на понедельник по московскому времени можно было посмотреть на сайте телеканала KOTD.

Миронов – первый русскоязычный участник World Domination за всю историю турнира.

Oxxxymiron цитировал известную фразу из фильма «Брат 2» «Вот скажи, американец, в чем сила?» Как передает РИА, он отметил, что его соперник – ливанец по происхождению, но выступает под флагом США, когда американские военные убивают людей на Ближнем Востоке. Dizaster попрекнул соперника тем, что русские до сих пор не высадились на Луне, и переходил на русский, чтобы ругаться.

В завершение поединка Oxxxymiron высказал надежду, что рэп-батл поможет уладить международные конфликты и пусть и не спасет мир, но все же «может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи».

В Twitter Федоров сначала откомментировал батл фразой: «Я роняю Запад, у». Затем он поблагодарил всех за поддержку, сообщил, что «живой, счастливый, что смог», и пообещал не важничать.

Видеозапись на YouTube батла Oxxxymiron и Гнойного (Славы Карелина) набрала более 25 млн просмотров с 13 августа.