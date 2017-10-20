Технологии

Новости

Министр связи прогнозирует исчезновение международного роуминга через 5–7 лет

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров считает, что цены на услуги связи в международном роуминге могут сравняться с тарифами внутри страны в течение пяти-семи лет. «Мы подписываем с целым рядом стран [соглашения] для того, чтобы эти цены снизить. Вообще, убежден, что лет через пять-семь это понятие (международный роуминг. - "Ведомости") уйдет в прошлое, общий уровень цен на связь выровняется и связь станет такой же привычной услугой, как освещение или электричество в розетке», — сказал Никифоров на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

По словам министра, понятие внутрисетевого роуминга уйдет в прошлое уже в начале 2018 г. «Это не то что его государство запретит, просто сами операторы так перестроят свои тарифные планы. Мы с ними об этом договорились вместе с Федеральной антимонопольной службой», — отметил он.

Никифоров подчеркнул, что нужно отличать внутрисетевой роуминг от национального. «В России есть небольшие сотовые операторы, которые работают в одном или нескольких регионах и не представлены на территории всей страны. Если мы приедем в другой регион, то срабатывает национальный роуминг, когда sim-карта одного оператора обслуживается в сети другого оператора. Если такой роуминг отменить, вы просто останетесь без связи», - пояснил министр.