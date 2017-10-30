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Путин напомнил о госфинансировании радиостанции «Эхо Москвы»

Российский президент Владимир Путин, комментируя нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил о том, что радиостанция финансируется государством.

«Эхо Москвы» работает за государственные деньги. Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно», - сказал он во время встречи с членами Совета по правам человека.

Глава государства напомнил присутствующим о ситуации с двумя другими российскими СМИ - Russia Today и «Спутник».

«Даже Russia Today и "Спутник" наш загоняют в список иностранных агентов не в такой как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные. Не морально-этического характера, а административно-финансового», - добавил президент.

Так Путин отреагировал на слова члена Совета журналиста Станислава Кучера, вспомнившего о ранении Фельгенгауэр в контексте «холодной гражданской войны в России». По словам президента, на нее напал больной человек.