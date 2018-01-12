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Госдума одобрила законопроект о правилах репостов публикаций иноагентов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий пользователей соцсетей маркировать перепечатку публикаций СМИ – иностранных агентов, передает «Интерфакс».

Авторами поправок выступили вице-спикер палаты Петр Толстой, председатель комитета по информполитике Леонид Левин и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Законопроект обязывает иностранные СМИ регистрировать в России юридическое лицо. СМИ из числа иноагентов должны будут указывать соответствующую информацию в своих выходных данных. Кроме этого аналогичным образом маркировать публикации при перепечатке материалов СМИ-иноагентов должны будут все информационные ресурсы и пользователи соцсетей. При отсутствии пометки о том, что перепубликация сделана с ресурса-иноагента, Роскомнадзор может потребовать ее удалить.

Формат и требования к такой пометке определят Министерство юстиции и Роскомнадзор.

Схожим образом пользователи соцсетей сейчас обязаны в своих публикациях указывать, что та или иная организация запрещена в России.

Законопроект при доработке ко второму чтению также может быть распространен на физических лиц, получающих прямо или косвенно финансирование из тех стран, в которых ограничена работа российских СМИ, говорил ранее Левин. Кроме того, соответствующее положение может быть прописано в подзаконных актах, отмечал он. В этом случае попасть в реестр иноагентов смогут блогеры.

В Госдуме называют законопроект зеркальным ответом на действия США и западных стран, которые блокируют работу российских СМИ.

Согласно ранее подписанному президентом Владимиром Путиным закону иноагентом признаются СМИ, получающие зарубежное финансирование. В соответствующий реестр Минюст России внес девять СМИ.