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США внесли «В контакте» в список пиратских ресурсов

Министерство торговли США внесло российскую социальную сеть «В контакте» (принадлежит Mail.ru Group) в список пиратских ресурсов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий документ.

В список включены ресурсы разных стран, которые, по мнению США, нарушают права интеллектуальной собственности. «В контакте» попала в перечень уже не в первый раз. Кроме соцсети, из российских ресурсов в списке оказались торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc и другие.

В 2016 г. Mail.ru Group подписала партнерские договоры с Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music Entertainment для получения доступа к лицензионному музыкальному и видео-контенту. Mail.ru тогда отмечала, что подписание соглашений с мейджорами позволило соцсети «В контакте» урегулировать судебные споры с правообладателями.

Несмотря на это «В контакте» продолжает нарушать авторские права других правообладателей, с которыми у компании нет контрактов, говорится в докладе торгового ведомства США.