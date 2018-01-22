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«Коммерсантъ» узнал о смягчении закона Яровой

Объем хранилищ пользовательских данных для исполнения закона Яровой будет рассчитываться исходя из фактического трафика, а не из монтированной емкости сетей операторов, как ранее настаивало Минкомсвязи. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доработанный министерством проект постановления правительства. В нем указывается, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы хранимой информации могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 г. Свои предложения на этот счет могут представить Минкомсвязи и ФСБ.

В предыдущей редакции постановления предполагалось, что с 1 июля 2018 г. операторам вне зависимости от трафика понадобится 0,35 Пбайт хранилищ на 1 Гбит/с емкости сети. В каждый из последующих пяти лет объем должен был увеличиваться на 15%. По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в этом случае затраты МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» на исполнение закона Яровой в 2018 г. должны были бы составить 100 млрд руб.

В письме замминистра связи Дмитрия Алхазова в РСПП, на которое также ссылается издание, отмечается, что новое предложение должно сократить затраты операторов. Это письмо подготовлено в ответ на заключение комиссии РСПП, направленное премьер-министру Дмитрию Медведеву главой предпринимательского союза Александром Шохиным. В нем также указывается, что в бюджете не предусмотрены средства на компенсацию операторам расходов на исполнение закона Яровой. В РСПП ранее заявляли, что в этом случае каждый из операторов большой тройки не сможет тратить на его реализацию более 3 млрд руб. в год.

Из письма замминистра связи в РСПП следует, что операторам удастся сэкономить на оборудовании – для хранения данных они смогут пользоваться имеющейся инфраструктурой. Для этого ее придется доработать «в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

Новая редакция постановления правительства сократит затраты операторов несущественно, полагает собеседник издания в одном из операторов связи.

Срок вступления в силу требований о хранении трафика может быть перенесен с 1 июля 2018 г. на более поздний срок. Об этом ранее заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович. Собеседники издания на рынке связи уточняют, что речь идет об октябре 2018 г.