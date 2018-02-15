Технологии

Новости

Владелец «СТС медиа» Иван Таврин купил радиостанции в третьем регионе за год

Холдинг «Выбери радио», созданный владельцем «СТС медиа» Иваном Тавриным, продолжил скупку региональных радиостанций - за последний год он приобрел радиостанции в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, а теперь и в Вологде, пишет РБК.

На этой неделе холдинг приобрел у местных предпринимателей Людмилы и Александра Соловьева ООО «Лучшее радио» и ООО «Регион 35. Ру». Им принадлежат лицензии на вещание в Вологде «Русского радио», «Авторадио», «Шансона», «Юмора FM» и DFM. Гендиректор холдинга «Выбери радио» Вадим Трещук подтвердил факт сделки.

Холдингу «Выбери радио» принадлежат 79 станций в 18 городах. Их совокупная еженедельная аудитория, по данным Mediascope, превышает 8,2 млн человек старше 12 лет.