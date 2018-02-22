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СМИ сообщили о втором раунде предварительного ICO Telegram

На этой неделе инвесторы получили электронные письма с информацией о проведении Telegram второго секретного раунда продажи криптовалюты перед официальным ICO, сообщает The Verge со ссылкой на четыре источника.

По словам одного из собеседников издания, запланированная для привлечения сумма еще обсуждается. Два других источника говорят, что Telegram намерен привлечь аналогичную первому раунду продаж сумму - $850 млн. В результате, общая сумма превысит $1,6 млрд. Состоявшееся предварительное ICO мессенджера уже стало самым крупным в истории.

В Telegram изданию отказались прокомментировать информацию.

В феврале основатель мессенджера Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), что привлек на ICO $850 млн от 81 инвестора.

Полученные деньги планируется инвестировать в проект новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой, а также в развитие мессенджера.

В документе для SEC Дуров не назвал инвесторов. Один из основателей Qiwi, Сергей Солонин, рассказал, что вложил в Telegram $17 млн, а бывший владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили сообщил «Ведомостям», что инвестировал $10 млн.

Еще одним российским инвестором мог стать Роман Абрамович, рассказывали «Ведомостям» два знакомых с менеджерами предпринимателя человека и собеседник, знакомый с крупными участниками ICO. Один из них слышал, что бизнесмен мог вложить в мессенджер $300 млн. В то же время другой собеседник информацию о сумме опроверг, а самого факта инвестиций Абрамовича не подтвердил и не опроверг. Представитель бизнесмена Джон Манн заявил «Ведомостям», что «информация о том, что Роман Абрамович инвестировал $300 млн в Telegram, не соответствует действительности».