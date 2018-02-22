Twitter запретит публиковать одинаковые твиты с нескольких аккаунтов
Американская интернет-компания Twitter рассказала о новых мерах по борьбе со спамом и компьютерными «ботами». Они начнут действовать с 23 марта. «Эти изменения являются важным шагом в предупреждении злонамеренной деятельности, направленной против важных обсуждений в Twitter, включая выборы в США и во всем мире», — отмечается в сообщении компании.
В Twitter отметили, что одним из самых распространенных нарушений является использование нескольких учетных записей, что позволяет распространителям спама публиковать больше сообщений и искусственно раздувать некоторые события.
Поэтому главным нововведением Twitter является запрет на одновременную публикацию одинаковых или схожих по содержанию твитов с разных аккаунтов. Также запрещается одновременный ретвит. Пользователи сервиса TweetDeck больше не смогут совершать действия одновременно с нескольких аккаунтов.
В 2016 г. США обвинили Россию во вмешательстве в выборы американского президента. Расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. По данным следствия, для того чтобы повлиять на исход голосования, в социальных сетях были созданы сотни аккаунтов. Facebook и Twitter обязались сотрудничать со следствием и принять меры по борьбе со спамом и фейковыми новостями.