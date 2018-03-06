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SpaceX провела пятидесятый пуск Falcon 9

Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска запустила пятидесятую по счету ракету Falcon 9. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Ракета вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Аппарат размером «с городской автобус» станет самым большим геостационарным спутником, который компания когда-либо запускала.

«Массой в шесть метрических тонн и размером почти с городской автобус спутник станет самым крупным из всех геостационарных, которые мы когда-либо запускали», – говорится в сообщении компании в Twitter. В задачи спутника входит улучшение покрытия телевизионной и других средств связи в Европе и на северо-западе Африки. Позже компания подтвердила успешное развертывание Hispasat на геопереходной орбите.

Маск в своем Twitter отметил, что «очень гордится» командой SpaceX. «Не могу поверить, что сегодня состоялся пятидесятый пуск Falcon 9. Всего десять лет назад мы даже не могли достичь орбиты с маленькой Falcon 1», – написал Маск.

22 февраля SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с первыми опытными спутниками «глобального интернета», которые миллиардер в перспективе намерен использовать для охвата быстрой широкополосной связью большей части поверхности Земли. 6 февраля бизнесмен также совершил первый пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая в три раза мощнее Falcon 9.

В качестве груза при пуске сверхтяжелой ракеты Маск решил отправить в космос свой Tesla Roadster вишневого цвета с манекеном космонавта, которого назвали Starman. Как отмечал бизнесмен в своем Twitter, аудиосистема автомобиля будет играть хит музыканта Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе».

Как прошел пуск Falcon Heavy