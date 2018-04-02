Технологии

Новости

Китайская космическая станция Tangong-1 сгорела в плотных слоях атмосферы

Экспериментальная космическая лаборатория Китая Tangong-1 («Небесный дворец») сгорела при входе в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское инженерно-космическое управление и Пекинский аэрокосмический центр управления.

Tiangong-1 массой 8,5 тонн была запущена в сентябре 2011 г. и завершила свою миссию в марте 2016 г. К ней пристыковывались корабли серии Shenzhou (8,9 и 10). Позже контроль над станцией был потерян.

На околоземной орбите у Китая остается космическая лаборатория Tangong-2. Это модель для проверки технологий жизнеобеспечения для анонсированного строительства многомодульной орбитальной станции страны. Изначально эта лаборатория считалась резервной. К ней также могут пристыковываться корабли серии Shenzhou, так и грузовые беспилотники Tianzhou.