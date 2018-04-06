Тема дня: Угроза блокировки Telegram
Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram
5 материалов по теме
Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram 10:45Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей
Советник Путина рекомендовал переходить на ICQ в случае блокировки Telegram 11:53
Юристы Telegram прокомментировали иск о блокировке мессенджера 11:50
Песков сожалеет о возможной блокировке Telegram 12:34
Интернет-омбудсмен назвал возможную блокировку Telegram «бессмысленной войной» 11:48
Все материалы по теме
Новости
Технологии
Новости

Интернет-омбудсмен назвал возможную блокировку Telegram «бессмысленной войной»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роскомнадзор не сможет полностью заблокировать Telegram, но предпринятые ограничительные меры создадут неудобства для обычных пользователей, заявил «Интерфаксу» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей это может создать», – сказал Мариничев.

Так, проблемы с отправкой сообщений могут вызвать некоторое отторжение пользователей, однако «группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы», уверен Мариничев.

«Это будет война щитов и мечей в какой-то степени бессмысленная и алогичная», – заключил интернет-омбудсмен.

Отвечая на вопрос, почему претензии предъявлены именно Telegram, Мариничев заявил: «Тотально исполнить законодательство, которое у нас есть, не может ни Роскомнадзор, никто. Поэтому у нас используется выборочное применение и договорная позиция со всеми крупными сервисами о применении требований закона».

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, поскольку мессенджер не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После того как 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ, Роскомнадзор отвел мессенджеру 15 дней на передачу спецслужбе требуемых данных.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Эксперты сообщили о сокращении числа пустых помещений на торговых улицах Москвы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На Садовом кольце Москвы в I квартале продолжилось сокращение доли свободных площадей в стрит-ритейле. Вакантность по итогам марта составила 8,1% против 10,9% в конце прошлого года, говорится сообщении компании Colliers International.

По данным компании, снижение вакантности происходило, в частности, за счет заполнения пустующих площадей на Земляном Валу и Смоленском бульваре.

Меньше всего пустующих помещений в стрит-ритейле наблюдается в Камергерском переулке (0,3%), на Неглинной улице (1,4%) и Цветном бульваре (1,9%).

Высокая доля пустующих помещений остается в Столешниковом переулке (18%) и на Петровке (10,9%)

По данным компании, основным источником спроса на помещения стрит-ритейла являются операторы общепита и продуктовые магазины: в первом квартале 2018 года их доля составила 45% и 17% площадей соответственно.

  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Ford создаст банк для смягчения рисков от Brexit

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ford Credit Europe (FCE) сообщил о том, что получил одобрение Европейского центрального банка на открытие банка в Германии. Он будет создан для смягчения любого риска от выхода Великобритании из Евросоюза, передает Reuters.

FCE – банк, который полностью принадлежит автопроизводителю Ford. FCE зарегистрирован в Великобритании и работает в 15 европейских странах, указано на его сайте. Он предоставляет розничные, лизинговые и оптовые автомобильные финансовые продукты и услуги.

Банк будет создан во второй половине 2018 г. FCE запросил банковскую лицензию Германии, чтобы в будущем работать вместе с существующей британской, поскольку пока неизвестно, смогут ли финансовые организации Великобритании обслуживать весь Евросоюз после Brexit, уточняет Reuters. Рабочие места в Соединенном королевстве сохранятся, обещает банк.

Самые дорогие опции и аксессуары для автомобилей

Бизнес
Новости

Петербургская компания решила обанкротить связанное с Магомедовыми пароходство

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управляющая компания «Арсагера» сообщила о планах обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Дальневосточного морского пароходство (ДВМП, головная компания группы Fesco) банкротом в связи с наличием у него признаков несостоятельности. Об этом говорится в уведомлении на портале Федресурс.

«Заявление подано в связи с тем, что ДВМП не исполняет решение Арбитражного суда по облигациям серии БО-01», - уточнил в беседе с «Интерфаксом» заместитель председателя правления «Арсагеры» Евгений Чистилин. По его словам, долги компании составляют 2,7 млн рублей. Соответствующее решение о подаче заявления принято из-за отсутствия инициативы ДВМП о погашении долгов, уточняет компания.

Fesco - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры. Группа «Сумма», совладельцами которой являются Зиявудин Магомедов и его старший брат Магомед, владеет 32,5% акций головной компании холдинга - ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Еще 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG, 4,9% - у East Capital.

Совладельцы группы «Сумма» Магомедовы подозреваются в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения, и создании организованного преступного сообщества (часть 1 статьи 210). Фигуранты были задержаны 30 марта. Позже их арестовали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Свою вину они отрицают.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

В Москве исчезают из продажи коммунальные квартиры и комнаты

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Количество выставленных на продажу коммунальных квартир и комнат в Москве ежегодно сокращается. При этом «коммуналки» перешли в разряд исчезающего вида жилья. По подсчетам экспертов компании «Инком-Недвижимость», на данный момент коммунальные квартиры составляют всего 1,5% от общего числа квартир в продаже, комнаты - 7%.

«Предложение комнат гораздо больше [чем коммунальных квартир], оно пополняется лотами, появляющимися, к примеру, в случае раздела жилплощади между несколькими собственниками», говорит Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость». Но эксперт отмечает, что этот небольшой приток сокращается ежегодно. Так, если в 2013 г. комнат в продаже было – 5 298 лотов, то сегодня это число снизилось в 2,2 раза - 2 421 комната. В общем объеме предложения доля комнат на «вторичке» за указанный срок сократилась с 11% до 7%.

При этом их средняя стоимость за 5 лет не изменилась и осталась на уровне 2,9 млн руб. Наибольшее число комнат, предлагаемых на столичном рынке недвижимости, сконцентрировано в пешей доступности от таких станций метро, как «Пражская» (162 лота), «Алтуфьево» (142 лота), «Авиамоторная» (141 лот).

Основная причина падения покупательского интереса к комнатам – потеря этим сегментом статуса наиболее дешевого жилья. Эту нишу заняли студии, которые начали массово выходить на первичный рынок Москвы. «Из-за падения популярности комнат сроки экспозиции этих объектов существенно увеличились. В 2000-х годах наиболее дешевые лоты реализовывались в течение нескольких дней, их буквально отрывали с руками. Сейчас даже объекты стоимостью менее 2 млн руб. надолго застревают в предложении. При этом средний срок экспозиции комнат на московской “вторичке” за 5 лет вырос в 3 раза – с месяца до трех. На его увеличение повлиял и тот факт, что многие владельцы комнат в столице – особенно тех объектов, которые расположены в ЦАО, – сейчас сильно завышают стоимость своей собственности», - говорит Сергей Шлома.

Что касается коммунальных квартир, то Шлома называет этот сегмент «вымирающим типом жилья». По его оценке, если на этапе становления московского рынка жилья, каждым третьим объектом в продаже была «коммуналка», то к 2008 г. доля «коммуналок» и комнат в их составе составляла уже не 30%, а 10%, в 2013 г. – 5%. «Сейчас же этот показатель равен всего 1,5%», - говорит Шлома.

Бизнес
Новости

Спецпредставитель Путина по экологии рассказал об уникальных бумажных пакетах из Карелии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил информировать ритейлеров о прочных бумажных пакетах российского производства. По его мнению, такие пакеты помогут снизить вред для экологии от пластиковой тары, передает ТАСС.

Иванов рассказал, что Сегежский ЦБК впервые в истории стал производить бумажные пакеты, выдерживающие несколько десятков килограммов. «Мы стали впервые делать отечественные бумажные пакеты, которые можно направлять в сетевые магазины и предлагать населению вместо пластиковых», - сказал он. По его словам, до ритейлеров необходимо каким-то образом донести эту информацию, чтобы бумажные пакеты могли конкурировать с полиэтиленовыми пакетами.

Иванов напомнил, что пластиковые (целлофановые) пакеты разлагаются около 300 лет, поэтому их нецелесообразно хранить на свалках. Их нужно перерабатывать, а вторсырье снова использовать в производстве.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков сожалеет о возможной блокировке Telegram

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с возможной блокировкой мессенджера Telegram в России. «Мессенджер очень удобный, будет очень жаль, если не будет найден консенсус. Пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, что предпримет пресс-служба Кремля, использующая Telegram в работе в случае блокировки мессенджера.

Кремль будет искать другой мессенджер доя общения с журналистами, сказал представитель президента: «Много есть мессенджеров. Будем искать другой, который будет отвечать нашим потребностям».

Ранее Роскомнадзор подал иск об ограничении доступа к Telegram. Если мессенджер не передаст ключи ФСБ, то это может привести в конечном итоге к его блокировке. Основатель Telegram Павел Дуров неоднократно говорил, что мессенджер не будет выполнять это требование. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни, подчеркивал Дуров.

10 самых безопасных мессенджеров

Бизнес
Новости

Новак ожидает роста цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Розничные цены на нефтепродукты в России в 2018 г. будут расти примерно на уровне инфляции, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

«Что касается роста цен на нефтепродукты, он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. Никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года рост цен должен быть примерно на уровне инфляции», – сказал Новак (цитаты по ТАСС).

«Ситуация по бензину нам не видится критичной, она мало чем отличается от ситуаций, которые наблюдались в предыдущие годы», – заключил министр.

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на нефтепродукты росли весь март, а в начале апреля биржевая стоимость бензина обновила ценовой рекорд ноября 2017 г. Объединяющий независимых участников топливного рынка Совет по товарным рынкам утверждал, что розничные цены искусственно сдерживаются, и в ряде регионов продавцы топлива на АЗС реализуют бензин с существенным убытком, что в перспективе может вызвать не только сокращение, но и прекращение розничных продаж. Рост оптовых цен на нефтепродукты, по мнению независимых участников топливного рынка, был вызван в том числе поведением нефтяных компаний на бирже.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что маржинальная доходность АЗС превышает прошлогоднюю. Антимонопольный орган вынес предупреждение трейдерам нефтепродуктов за попытку разгона цен. По мнению ФАС, публичные заявления трейдеров могут провоцировать рост цен на бензин.

Вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что поводов для резкого роста цен на бензин нет, однако несущественные колебания возможны.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Советник Путина рекомендовал переходить на ICQ в случае блокировки Telegram

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал пользоваться мессенджером ICQ (проект Mail.ru Group), если Telegram заблокируют, передает «Интерфакс».

«Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», – заявил он.

По его словам, при блокировке Telegram на территории России доступ к мессенджеру станет недоступным для 80–90% пользователей рунета. Осмысленное использование Telegram как мессенджера будет минимальным, считает Клименко.

6 апреля стало известно о подаче Роскомнадзором в Таганский районный суд Москвы иска с требованием заблокировать Telegram. Ведомство подало иск из-за того, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Юристы Telegram прокомментировали иск о блокировке мессенджера

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Позиция Telegram остается прежней – требования ФСБ передать доступ к частной переписке пользователей «неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы», соответственно, требование о блокировке мессенджера на территории России также необоснованно. Об этом в Telegram-канале написал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. «Агора» представляет интересы мессенджера в суде.

«Сначала мы должны получить исковое заявление, чтобы определить позицию защиты в деталях», – сказал «Ведомостям» адвокат «Агоры» Рамиль Ахметгалиев. В беседе с «РИА Новости» Ахметгалиев отметил, что в компании пока не знают, на какие нормы ссылается Роскомнадзор и в каком порядке будет рассмотрен иск.

Ахметгалиев не смог также уточнить, будет ли Таганский суд Москвы рассматривать иск Роскомнадзора до вступления в силу решения Верховного суда, признавшего законным приказ ФСБ о ключах шифрования. «Я не знаю, увязывает ли Роскомнадзор свои требования с этим иском или нет», – объяснил собеседник агентства.

Ранее Роскомнадзор обратился с иском в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Ведомство потребовало заблокировать доступ к мессенджеру через суд после жалобы Федеральной службы безопасности (ФСБ) о неисполнении компанией Павла Дурова обязанности организатора распространения информации.

Выбор редактора
Политика
Новости

Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи 66-летнюю Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы, передают Yonhap и Reuters. Суд также оштрафовал ее на 18 млрд вон (около $16,9 млн).

Суд признал бывшего лидера виновной в разглашении гостайны, вымогательстве и получении взяток и злоупотреблении властью. «Подсудимая злоупотребляла властью, доверенной ей народом, что привело к хаосу в государственных делах и беспрецедентному импичменту», – сказал судья Ким Се Юн, оглашая приговор. По его словам, нет «никаких признаков раскаяния» Пак Кын Хе. Свою вину она не признает.

Прокуратура Южной Кореи требовала для бывшего президента 30 лет тюрьмы и штрафа в размере 118,5 млрд вон (около $111 млн).

Оглашение приговора впервые в истории Северной Кореи транслировалось в прямом эфире. Пак Кын Хе на заседании отказалась присутствовать. Ее защита в ближайшее время подаст апелляцию на приговор.

Сеул вышел на митинги

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Машков назначен новым художественным руководителем «Табакерки»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Художественным руководителем созданного Олегом Табаковым театра-студии «Табакерка» стал народный артист России Владимир Машков, передает «Интерфакс» с представления нового худрука коллективу театра.

«Уверен, нам предстоит интересная жизнь, мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность, – сказал Машков. – Я в крайней степени собранности, и, как завещал мой учитель Олег Табаков, "дело надо делать". Будем работать в традициях русской реалистической школы, мы будем двигаться этим путем».

Машков приступит к своим обязанностям с 23 апреля. На посту худрука он заменит Олега Табакова. Худрук МХТ им. Чехова и основатель «Табакерки» ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни.

Актер театра и кино Владимир Машков родился в Туле, окончил Школу-студию МХАТ (курс Табакова) в 1990 г. В качестве театрального режиссера Машков поставил на сцене «Табакерки» спектакли «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» и «Смертельный номер». На сцене МХТ им. Чехова поставил спектакль «№ 13», а в «Сатириконе» – «Трехгрошовую оперу».

Художественным руководителем МХТ 23 марта был назначен Сергей Женовач.

Роли Олега Табакова: с 1960-х по 2010-е

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото