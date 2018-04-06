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Интернет-омбудсмен назвал возможную блокировку Telegram «бессмысленной войной»

Роскомнадзор не сможет полностью заблокировать Telegram, но предпринятые ограничительные меры создадут неудобства для обычных пользователей, заявил «Интерфаксу» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Рассматривать всерьез блокировку смешно с точки зрения технологий, а значительные неудобства для простых пользователей это может создать», – сказал Мариничев.

Так, проблемы с отправкой сообщений могут вызвать некоторое отторжение пользователей, однако «группа апологетов сервиса в любом случае останется и будет его использовать, поскольку появятся новые механизмы, приложения, предложенные разработчиками, которые позволят решить возникшие проблемы», уверен Мариничев.

«Это будет война щитов и мечей в какой-то степени бессмысленная и алогичная», – заключил интернет-омбудсмен.

Отвечая на вопрос, почему претензии предъявлены именно Telegram, Мариничев заявил: «Тотально исполнить законодательство, которое у нас есть, не может ни Роскомнадзор, никто. Поэтому у нас используется выборочное применение и договорная позиция со всеми крупными сервисами о применении требований закона».

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram, поскольку мессенджер не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. После того как 20 марта Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ, Роскомнадзор отвел мессенджеру 15 дней на передачу спецслужбе требуемых данных.