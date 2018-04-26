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Кудрин назвал блокировку Telegram препятствием для цифровизации экономики

Блокировка Telegram повлекла за собой слишком тяжелые последствия, она усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики, заявил в интервью «Интерфаксу» председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

По мнению Кудрина, решение Роскомнадзора о блокировке Telegram было непроработанным. «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия, – подчеркнул Кудрин. – Сразу видно, что инициаторы этих шагов не осознавали всех последствий. Им нужно было серьезнее продумать, достигнут ли эти меры результата».

Россия видит новые возможности именно в росте производительности труда, а цифровизация может обеспечить почти треть этого прироста в ближайшие шесть лет, отметил Кудрин. «И этот шаг (блокировка мессенджера. – "Ведомости") усложняет дальнейшую цифровизацию российской экономики», – заключил он.

Экс-министр финансов добавил, что сам продолжает пользоваться Telegram и после его блокировки. «Сейчас идут перебои, иногда [мессенджер] работает, иногда - нет», – заметил Кудрин.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки мессенджера уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.