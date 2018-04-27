Технологии

Новости

Собянин подвел первые итоги работы системы распознавания лиц в метро

За последние два месяца с помощью системы распознавания лиц в московском метро были задержаны девять находящихся в розыске человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин также опроверг информацию о том, что система стоила городу несколько миллиардов рублей. «Сама программа распознавания лиц для метрополитена обошлась не в 4 млрд руб., а в 3 млн руб.», – отметил мэр.

Собянин также подчеркнул, что система создана не под чемпионат мира по футболу, а для постоянной работы по обеспечению безопасности подземки.

Московский метрополитен запустил систему распознавания лиц в пилотном режиме в марте. Особое внимание было уделено станциям, расположенным рядом с местами проведения матчей предстоящего футбольного первенства, рассказывали газете «Коммерсантъ» в пресс-службе метрополитена. По данным газеты, стоимость установленного сейчас оборудования для распознавания лиц составила около 30 млн руб.

Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, используя фотографии из базы федерального розыска. Информация с камер поступает дежурному полицейскому на специальный мобильный комплекс.

Чем удивили первые станции Большой кольцевой линии метро