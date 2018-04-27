«Первый канал» покажет Евровидение
«Первый канал» 8, 10 и 12 мая будет транслировать Евровидение-2018, передает РИА «Новости». В этом году конкурс организует Португалия.
Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова с песней I Won't Break. Режиссером концертного номера является Алексей Голубев, готовивший номер для Полины Гагариной (заняла второе место) на Евровидении-2015.
Участниками первого полуфинала, который состоится 8 мая, станут Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Белоруссия, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия и Кипр.
Во втором полуфинале 10 мая будут участвовать Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдавия, Голландия, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.
«Из каждого полуфинала в финал (12 мая) выходит по 10 стран, набравших больше всего голосов. В финале они присоединятся к "большой пятерке" стран (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания)», — пояснили в пресс-службе телеканала.
В 2017 г. Евровидение проводилось в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Самойлова с композицией Flame Is Burning. Однако власти Украины запретили ей въезд на территорию страны на три года из-за посещения Крыма.