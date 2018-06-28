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Forbes представил первый рейтинг российских университетов

Российский Forbes представил первый рейтинг российских университетов. Редакция поставила задачу оценить качество образования в России и выяснить, какие вузы «выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой и даже способных в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты», говорится в сообщении издания.

Рейтинг возглавила Российская экономическая школа (РЭШ). Она входит в число 50 лучших факультетов экономики мира, отмечает Forbes. На втором месте – РАНХиГС, на третьем - МФТИ. Следом идут МИСиС и МГИМО. МГУ занял шестую строчку рейтинга, ВШЭ – десятую.

В топ-20 есть также Санкт-Петербургский горный университет (13-й в списке), чей ректор Владимир Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию президент Владимир Путин. Литвиненко третий год подряд возглавляет рейтинг богатейших ректоров России.

На 20-м месте рейтинга российских университетов расположилась Академия русского балета имени А. Я. Вагановой. Среди известных выпускников – артисты балета Матильда Ксешинская и Рудольф Нуреев, напоминает Forbes.

Всего Forbes проанализировал 600 учреждений высшего образования из мониторинга эффективности деятельности Министерства образования. Кроме того, издание учитывало статистику о трудоустройстве выпускников, их востребованности, наличие предпринимателей среди них. Для подготовки списка Forbes еще изучил биографии более 1600 бизнесменов, чиновников и депутатов. В рейтинг вошло 100 российских вузов.

Осенью 2017 г. Forbes отказался от рейтинга самых дорогих топ-менеджеров России. «Много информации, за которую мы не можем отвечать. Мы хотели бы располагать более точными данными», – рассказывал Николай Усков, занимавший тогда пост главного редактора издания.

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