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Xiaomi привлекла на IPO $4,7 млрд вместо запланированных $6 млрд

Китайский производитель смартфонов Xiaomi провел первичное публичное размещение своих акций (IPO), сумев привлечь лишь $4,7 млрд вместо планируемых $6,1 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Всего китайская компания выпустила 2,18 млрд акций. Цена каждой составляет 17 гонконгских долларов, что является нижней границей диапазона, который доходил до 22 гонконгских долларов. Исходя из этой цены, компанию в целом инвесторы оценили в $54 млрд, что составляет половину от исходной цели Xiaomi в $100 млрд.

Аналитики указывают, что нынешнее IPO вызвало значительный спрос со стороны институциональных инвесторов, однако не слишком большой ажиотаж среди розничных. Среди крупных якорных инвесторов Xiaomi - американский производитель процессоров Qualcomm, китайский оператор мобильной связи China Mobile, китайский фонд CICFH Entertainment, пишет газета South China Morning Post.

Среди инвесторов оказались также миллиардер Джордж Сорос и китайская инвестиционная компания Hillhouse Capital, пишет агентство.

Котировки акций Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже начнутся с 9 июля. Всего Xiaomi планировала выпустить ценные бумаги на $10 млрд. Около половины предполагалось разместить на Гонконгской фондовой бирже, а оставшуюся часть - на рынке Китая в виде китайских депозитарных расписок, напоминает издание.