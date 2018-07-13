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«Яндекс» выпустит собственный смартфон

Компания «Яндекс» сможет ввозить на территорию Единого экономического союза смартфон собственного производства. Это следует из Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. Нотификация была опубликована на сайте Единой экономической комиссии накануне, 12 июля, а зарегистрирована – 4 июля.

Полное наименование разрешенного к ввозу в Единый экономический союз продукта - cмартфон Яндекс.Телефон, торговой марки «Яндекс», модели YNDX-000SB. В качестве изготовителя указан «Yandex Services AG», с адресом в швейцарском Люцерне. Смартфон собственного производства «Яндекс» до сих пор не представлял.

29 мая «Яндекс» представил свой первый гаджет – умную колонку «Яндекс.Станция», работающую на базе голосового помощника «Алиса». Колонка может распознавать и выполнять голосовые команды – найти в интернете нужный документ, музыку или фильм в приложениях принадлежащего самому «Яндексу» «Кинопоиска» или его партнеров (ivi или Amediateka). Базовая цена продукта – 9990 руб.