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Россияне заняли второе место на международной олимпиаде по математике

Российские школьники выиграли пять золотых и одну серебряную медаль на 59-й Международной математической олимпиаде (ММО) и тем самым заняли второе место в командном зачете, говорится в сообщении Минобрнауки России.

В этом году олимпиада прошла в Румынии. Всего в ней участвовали 116 команд из разных стран. В российскую сборную вошли шесть школьников. По условиям олимпиады участники должны решить шесть задач – по три в день. Предложенные задания – из разных областей математики, в основном из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Тренировал российскую команду, как и в прошлом году, Назар Агаханов – доцент кафедры высшей математики МФТИ, кандидат физико-математических наук, руководитель отделения математики Лаборатории по работе с одаренными детьми МФТИ.

В 2017 г. олимпиада проходила в Бразилии, и российская сборная заняла на ней лишь 11-е место.

Первая международная математическая олимпиада среди школьников старших классов прошла в 1959 г.

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