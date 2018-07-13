Студия Лебедева проиграла иск к «Первому каналу» на 1 млн рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск студии Артемия Лебедева к «Первому каналу». Компания требовала взыскать с телеканала 1 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование ее шрифта «Клементина» в оформлении анонса одной из телепередач, передает РАПСИ со ссылкой на постановление суда.
Как пояснило «РИА Новости» со ссылкой на решение суда, речь идет об анонсе праздничного концерта к Дню ВДВ. Анонс выходил в эфире «Первого канала» два раза - 2 августа 2015 г. и 6 августа 2017 г. Суд пришел к выводу, что при сопоставлении слова «Концерт» из анонса и аналогичного слова, исполненного шрифтом «Клементина», «путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит».
Ранее суд первой инстанции вынес решение об отказе в иске на том основании, что в анонсе использовались не элементы шрифта «Клементина», а только концепция написания букв и идея стилизации слова под рукописный текст.
Аналогичные иски студия Артемия Лебедева подавала и к другим компаниям. В марте Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск студии к ОАО «Российские ипподромы». Тогда арбитраж обязал компанию выплатить студии 500 000 руб. за незаконное использование шрифта. В феврале прошлого года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между издательством «Эксмо» и студией Лебедева. Издательство обязалось выплатить студии 30 000 руб. за незаконное использование шрифта «Клементина» на обложке книги Татьяны Устиновой.