В работе Instagram произошел сбой

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Помощник Путина ответил на обвинения США о вмешательстве России в выборы

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал обвинения американской стороны во вмешательстве России в выборы президента США. По его словам, Москва никогда этого не делала. Однако если у американцев есть доказательства обратного, то в Кремле готовы изучить их, передает его слова «Интерфакс».

По мнению Ушакова, спекулировать на этой теме можно бесконечно. «По поводу темы "вмешательства-невмешательства" в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат. Но я хочу еще раз в преддверии встречи подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы», - заявил Ушаков на брифинге.

По его словам, президент России Владимир Путин не раз говорил о готовности российской стороны изучить доказательства попыток вмешательства Москвы в выборы президента США. Ушаков считает, что об этом важно еще раз напомнить в связи с той «шумихой, которая разворачивается накануне промежуточных ноябрьских выборов» в США.

Кремль обеспокоен тем, как в преддверии встречи Путина и президента США Дональда Трампа происходит «накачивание атмосферы в ненужном ключе». «Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и искусственно поддерживаемой на плаву теме», - заключил он.

В пятницу, 13 июля, власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. В частности, их обвиняют во взломе компьютеров и краже документов американских политиков, избирателей и добровольцев, участвовавших в избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета Демократической партии США.