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«Делимобиль» смягчил требования к стажу и возрасту водителей

Крупнейший в России сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» со вторника меняет требования к стажу и возрасту водителей – арендовать машину смогут российские граждане от 19 лет со стажем вождения от одного года. До этого взять автомобиль «Делимобиль» в аренду могли лица не моложе 21 года со стажем вождения не менее двух лет.

Как сообщили «Интерфаксу» в сервисе каршеринга, новые правила позволят нарастить количество пользователей не менее чем на 15%. В июле 2018 г. аудитория «Делимобиля» превысила 1 млн человек.

«Делимобиль» запущен в 2015 г., сейчас сервис работает в девяти российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске и Краснодаре. Парк сервиса превышает 6000 автомобилей.

Основным акционером «Делимобиля» является Mikro Kapital Group, которая владеет 69%, оставшаяся доля принадлежит основателям и команде проекта. В мае Mikro Kapital Group приобрела сервис краткосрочной аренды авто Anytime, согласно правилам которого арендовать машину можно с 19 лет при стаже вождения от одного года.

Требования каршеринговых сервисов BelkaCar и «Яндекс.Драйв» – 21 год и стаж вождения от двух лет. Сервис YouDrive доступен для водителей со стажем вождения не менее двух лет.

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