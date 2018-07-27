Twitter потерял миллион пользователей за три месяца

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Шесть сотрудников МВД Ингушетии получили тюремные сроки за пытки и убийство

Гарнизонный военный суд Нальчика приговорил шестерых полицейских из Ингушетии к реальным срокам за пытки, убийство задержанного и вымогательство, передает «Интерфакс».

Начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Тимур Хамхоев получил семь лет колонии общего режима, начальник отдела ЦПЭ подполковник полиции Андрей Безносюк – три года колонии общего режима, старший оперативный уполномоченный ЦПЭ Алихан Беков – 10 лет колонии строгого режима, капитан полиции Иса Аспиев – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

Кроме того, начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии подполковник полиции Магомед Беков приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ингушского управления ФСБ Мустафа Цороев – к пяти годам колонии общего режима.

Седьмой фигурант дела замначальника ЦПЭ полковник полиции Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно.

Перед началом заседания пресс-секретарь суда Виктория Крапива сообщила, что подсудимые свою вину не признали и просили полностью их оправдать.

Следствие предъявило Хамхоеву и его подчиненным обвинения в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных. Всего по делу проходят восемь потерпевших и 130 свидетелей. По данным следствия, на счету подсудимых – убийство, превышение должностных полномочий с применением насилия с наступлением тяжких последствий, вымогательство в особо крупном размере, грабеж, похищение документов и использование подложных документов.

По данным следователей, в августе 2010 г. полицейские несколько суток незаконно удерживали местного жителя, силой требуя признаться в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В 2012 г. они незаконно доставили в МВД мужчину, где его избили и насильно долго удерживали. А в 2014 г. полицейские силой выбивали у задержанного признания в хранении огнестрельного оружия.

В 2016 г. полицейские избили женщину и ее супруга, требуя признаться в причастности к ограблению банка в городе Сунжа. Мужчина скончался от удушения. У задержанной было похищено золотое кольцо.

В том же году руководитель одного из подразделений МВД и его подчиненный вымогали 1 млн руб. у иностранца и похитили у него автомобиль, мобильный телефон и личные документы. Также в 2016 г. с помощью электротока подсудимые заставили жителя села Сурхахи Назрановского района взять на себя вину в умышленном уничтожении чужого имущества.