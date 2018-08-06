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Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС Sailfish оценили в 160 млрд рублей

Поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с российской операционной системой Sailfish от «Ростелекома» может обойтись в 160,2 млрд руб. Из федерального бюджета предполагается выделить 71,3 млрд руб., вклад госкомпаний составит 78,2 млрд руб., местных бюджетов – 10,7 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с этими планами. Где именно производилась эта оценка, издание не уточняет.

Газета отмечает, что в Минфин представлено обоснование необходимости выделить дополнительно 2,3 млрд руб. бюджетных средств для завершения создания ОС. Собеседник «Коммерсанта» рассказал, что с 2019 по 2021 г. на смартфоны с Sailfish должны перейти 7,9 млн работников госсектора. Это же рекомендовано сделать и представителям местного самоуправления. Тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов с российской ОС составит 13 100 руб. в год на человека, отмечает издание.

Минфин переадресовал вопросы в Минкомсвязи, где от комментариев отказались. Не предоставили ответов ни в Минпромторге, ни в «Ростелекоме». Гендиректор разработчика Sailfish «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес на запрос не ответил.

Сейчас на российской ОС работает смартфон Inoi R7, выпущенный в апреле 2017 г. и производящийся в Китае. Первый планшет Inoi T8 на ОС Sailfish может появиться в рознице уже в сентябре, рассказывал «Ведомостям» владелец и гендиректор компании – разработчика Inoi Сергей Богатов.

Систему Sailfish разработала финская Jolla, созданная выходцами из Nokia. В 2015 г. стало известно, что долю в Jolla приобрел основатель группы ЕСН Григорий Березкин. Разработкой российской версии мобильной ОС занялась связанная с ним ОМП. В 2016 г. ОС Sailfish Mobile попала в реестр отечественного софта Минкомсвязи. В мае 2016 г. Березкин говорил «Ведомостям», что получившаяся ОС предназначена не для госсектора, а для «обычных пользователей». Затем ОС заинтересовался «Ростелеком», который в марте приобрел 75% ОМП.

Как сообщал RNS со ссылкой на главу «Ростелекома» Михаила Осеевского, российской ОС планируется найти новое название, отражающее ее национальную идентичность.