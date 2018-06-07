Смартфоны на российской платформе Sailfish обзаведутся мобильными приложениями

Inoi R7 – пока единственный смартфон, работающий под Sailfish Дмитрий Новожилов / Ведомости

Компания «Норбит» из группы компаний «Ланит» и разработчик мобильной операционной системы Sailfish – компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) – будут создавать корпоративные приложения для нее, сообщили партнеры.

По словам представителя «Норбита», компания уже работает с «Почтой России» над проектом по приему платежей на дому с помощью смартфонов с Sailfish. В прошлом году предприятие заключило контракт на закупку 15 000 смартфонов с этой операционной системой. Также, по словам представителя «Норбита», компания обсуждает проекты по созданию приложений для служб технической поддержки и аварийных бригад, а также думает о создании курьерских приложений. Конкретных заказчиков он не назвал.

Приложения для двух самых популярных в мире мобильных операционных систем – iOS (для смартфонов Apple iPhone) и Android – можно скачать в интернет-магазинах AppStore и PlayMarket. «Норбит» же создавать магазин для Sailfish не собирается, говорит представитель компании.

Inoi R7 – пока единственный смартфон, работающий под Sailfish. А единственное место, где он продается, – интернет-магазин «Байон.ру». Там он стоит 11 990 руб.

В марте совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 75% акций компаний «Открытая мобильная платформа» и «Вотрон», развивающих Sailfish. Обе компании контролировались основателем группы ЕСН Григорием Березкиным. «Ростелеком» хочет, чтобы его смартфоны под операционной системой Sailfish использовались федеральными чиновниками, заявил в мае президент оператора Михаил Осеевский. По его словам, компания подготовила и направила в Минкомсвязи соответствующий проект постановления правительства.

«Ведомости» ожидают комментария представителя «Ростелекома».