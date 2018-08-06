«Роскосмос» выделит проект сверхтяжелой ракеты в отдельную целевую программу
«Роскосмос» создаст отдельную федеральную целевую программу по созданию ракеты сверхтяжелого класса. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. «Мы начали подготовку федеральной целевой программы по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», – сказал гендиректор «Роскосмоса».
Госкорпорация ранее заказала разработку эскиза сверхтяжелой ракеты на 1,6 млрд руб. Эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса будет завершен согласно плану к 31 октября 2019 г. Сверхтяжелая ракета-носитель, как ожидается, сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Старт строительства инфраструктуры для нее на космодроме Восточный запланирован на 2026 г.
Ранее президент Владимир Путин подписал соответствующий указ о создании на космодроме Восточный комплекса для этой ракеты. Его концепция включает максимальное использование существующих наработок, отмечает агентство. При создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой ракеты среднего класса «Союз-5».
По оценкам «Роскосмоса», создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры будет стоить 1,5 трлн руб.