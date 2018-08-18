Главный редактор «Эха Москвы» сообщил о взломе YouTube-канала радиостанции

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в субботу кто-то взломал канал радиостанции на YouTube и удалил его. По словам главреда, у канала было 200 000 подписчиков.
«Сегодня в 13.52 мск неизвестные взломали пароль YouTube-канала “Эха Москвы” и уничтожили его. У нас было 200 000 подписчиков. Очень скоро мы вернемся к ним. Не грустите», — написал Венедиктов в Twitter.
Радиостанция расценивает случившееся как хулиганство, сообщил главред «Эха Москвы» ТАСС. «Мы уже обратились в компанию Google (материнская компания YouTube — ред.) за помощью, чтобы восстановить пароль», — добавил он. Все трансляции «Эха Москвы» временно переведены на канал «Эхо Общество».
Общественно-политическая радиостанция «Эхо Москвы» существует с 22 августа 1990 г. Согласно информации на ее сайте, ежедневная аудитория в Москве составляет 855 000 человек, в России — 2,7 млн.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент России Владимир Путин в субботу прибыл в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры проходят в резиденции Мезеберг в городе Гранзе, который расположен в 70 км от Берлина.
Путин прибыл к месту встречи на автомобиле, в связи с чем на всем участке дороги от аэропорта до резиденции были усилены меры безопасности. Местные жители развернули на дороге плакат с надписью на русском языке: «Президент Путин, добро пожаловать в Мезеберге у друзей. Россия вперед!» Некоторые повесили на кустарниках рядом с домами небольшие российские флаги.
CLEMENS BILAN / EPA / TASS
Плакат возле резиденции Меркель
Меркель встретила российского президента на крыльце резиденции, они пожали друг другу руки и прошли внутрь, чтобы сделать совместную фотографию. Также Путин расписался в гостевой книге.
После этого лидеры двух стран вернулись во двор резиденции, чтобы до начала переговоров сделать заявление для прессы, во время которого обозначили основные темы сегодняшних переговоров.
Меркель заявила, что собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине и отправку миротворцев ООН в Донбасс. Она выразила надежду на то, что к началу учебного года на Украине вновь установится перемирие. Также канцлер намерена поговорить с президентом России о ядерной сделке с Ираном, которую, по ее словам, необходимо сохранить. Кроме того, темой переговоров станет газопровод «Северный поток — 2». По мнению Меркель, даже после его запуска Украина должна сохранить свою роль страны-транзитера газа. Еще один вопрос, который стороны хотят обсудить, — это ситуация в Сирии. Меркель отметила, что сейчас важнее всего избежать гуманитарной катастрофы в этой стране.
Путин поддержал слова Меркель о сохранении ядерной сделки с Ираном. Говоря о «Северном потоке — 2», он отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения. При этом Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзита газа через Украину. Президент отметил, что потребление российского газа постоянно увеличивается, в этом году оно уже выросло на 13%. При этом Россия всегда была надежным поставщиком, вносила и вносит вклад в энергобезопасность Европы.
В Сирии, по словам Путина, в первую очередь нужно помогать тем районам, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе из Европы. Также Путин выразил надежду на улучшение ситуации на Украине, при этом он подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям по-прежнему нет.
Планировалось, что переговоры начнутся в 18.45 по местному времени (19.45 мск), но Путин немного задержался. Перед тем, как прилететь в Берлин, он заехал в австрийский Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Путин пробыл там около часа. Президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Перед отъездом Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».
Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Roland Schlager/Pool via Reuters
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, где проходит свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
1/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На свадьбу приглашены разные политические деятели, например, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри (на фото в центре на заднем плане)
2/10
twitter.com/dimsmirnov175
Карин Кнайсль пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену. Сразу после прибытия на праздник президент преподнес Кнайсль букет цветов
3/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На место проведения церемонии приехал казачий хор. Выступление казачьего ансамбля станет свадебным подарком российского президента
4/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Охрана свадьбы
5/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
Карин Кнайсль выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера
6/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На свадьбу также приехал канцлер Австрии Себастьян Курц
7/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Праздник проходит в коммуне Гамлиц в подворье «Чеппе»
8/10
Ronald Zak / AP
Путин приехал на праздник на автомобиле, для чего было перекрыто ведущее в коммуну шоссе, хотя ранее местные СМИ утверждали, что он прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта
9/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Территория, где проходит празднование, – огорожена
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Владимир Путин подарил на свадьбу министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателю Вольфгангу Майлингеру картину, масловыжималку и тульский самовар. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар», — сказал Песков.
По его словам, торжество проходило в непринужденной атмосфере, Путин произнес тост на немецком языке, что вызвало аплодисменты у всех гостей. Песков отметил, что тост был «достаточно долгий»: президент высказал признательность в связи с тем, что ему представилась возможность посетить Австрию, пожелал молодоженам долгих лет совместной жизни и счастья в семье. «Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — сказал пресс-секретарь.
Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии. При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с ним на торжество прилетел казачий ансамбль. Путин пробыл на свадьбе около часа, перед отъездом он расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».
После свадьбы президент отправился в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Roland Schlager/Pool via Reuters
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, где проходит свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
1/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На свадьбу приглашены разные политические деятели, например, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри (на фото в центре на заднем плане)
2/10
twitter.com/dimsmirnov175
Карин Кнайсль пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену. Сразу после прибытия на праздник президент преподнес Кнайсль букет цветов
3/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На место проведения церемонии приехал казачий хор. Выступление казачьего ансамбля станет свадебным подарком российского президента
4/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Охрана свадьбы
5/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
Карин Кнайсль выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера
6/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На свадьбу также приехал канцлер Австрии Себастьян Курц
7/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Праздник проходит в коммуне Гамлиц в подворье «Чеппе»
8/10
Ronald Zak / AP
Путин приехал на праздник на автомобиле, для чего было перекрыто ведущее в коммуну шоссе, хотя ранее местные СМИ утверждали, что он прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта
9/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Территория, где проходит празднование, – огорожена
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Под завалами рухнувшего моста в итальянском городе Генуя спасатели обнаружили еще одного погибшего, сообщает агентство ANSA. Таким образом, число погибших при обрушении моста выросло до 42.
В субботу в Генуе проходит государственная церемония похорон жертв обрушения моста, передает агентство. В Италии 18 августа объявлено днем траура, сегодня были похоронены 19 из 42 погибших. На траурной церемонии присутствовали президент страны Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.
Обрушение 200-метрового пролета моста в Генуе произошло днем 14 августа. По предварительным данным, причиной стало ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х гг., его состояние давно вызывало опасение у специалистов.
Премьер-министр Италии 15 августа объявил о введении в Генуе режима чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев.
В Италии обрушился автомобильный мост
Imago / Italy Photo Press
В итальянской Генуе обрушился мост, являющийся частью автомагистрали А10, сообщает BBC. Он рухнул на проходящие внизу железнодорожные пути
1/8
Imago/Italy Photo Press
Мост построен в 1960-е гг. и назван в честь инженера Риккардо Моранди. Он также известен как «Бруклинский мост», так как смутно напоминает знаменитый американский мост
2/8
Imago/Italy Photo Press
Высота обрушившегося участка – около 50 м, длина – порядка 200 м, сообщила полиция Италии. Обрушение произошло во время сильного ветра и непогоды, указывает полиция
3/8
Imago/Italy Photo Press
Agenzia Giornalistica Italia сообщает, что в результате крушения моста вниз могли упасть несколько автомобилей, число погибших может достигать нескольких десятков. О том, что погибших может быть больше 10, также сообщило итальянское агентство Adnkronos со ссылкой на представителя скорой помощи: «Масштабы эпохальны. Десятки погибших среди тех, кто упал с виадука и оказался под завалами...»
4/8
Imago/Italy Photo Press
Агентство ANSA сообщает, что спасатели обнаружили под завалами по меньшей мере 10 автомобилей. По данным на 14.56 мск, одного человека вытащили из-под завалов живым, он доставлен в больницу на вертолете
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент России Владимир Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с президентом на церемонию прибыл казачий ансамбль.
Как сообщил австрийский телеканал Oe24, свадебная церемония началась позже из-за того, что Путин задержался. По данным канала, она должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 мск), но была отложена на некоторое время, поскольку президент России прибыл на 10 минут позже. Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить время в пути.
Торжество проходит на открытом воздухе в коммуне Гамлиц. На церемонии также присутствовали премьер-министр Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, президент республики Александер Ван дер Беллен и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.
После свадьбы Путин отправился в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. На церемонии президент пробыл больше часа. Его отъезд транслировал телеканал Oe24. Перед тем, как сесть в лимузин, Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».
Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии
Roland Schlager/Pool via Reuters
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, где проходит свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
1/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На свадьбу приглашены разные политические деятели, например, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри (на фото в центре на заднем плане)
2/10
twitter.com/dimsmirnov175
Карин Кнайсль пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену. Сразу после прибытия на праздник президент преподнес Кнайсль букет цветов
3/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На место проведения церемонии приехал казачий хор. Выступление казачьего ансамбля станет свадебным подарком российского президента
4/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Охрана свадьбы
5/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
Карин Кнайсль выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера
6/10
Roland Schlager/Pool via Reuters
На свадьбу также приехал канцлер Австрии Себастьян Курц
7/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Праздник проходит в коммуне Гамлиц в подворье «Чеппе»
8/10
Ronald Zak / AP
Путин приехал на праздник на автомобиле, для чего было перекрыто ведущее в коммуну шоссе, хотя ранее местные СМИ утверждали, что он прибудет на церемонию на вертолете из аэропорта
9/10
DOMINIK ANGERER / EPA / TASS
Территория, где проходит празднование, – огорожена
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В предместьях этого города в субботу состоится свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на которую приглашен российский президент.
Позднее в субботу Путин отправится в Берлин, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Карин Кнайсль выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Она пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену. До сих пор о знакомстве Путина и Кнайсль ничего не было известно.
Весной Австрия не стала вслед за Великобританией высылать российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипалей. Тогда Кнайсль заявила, что Вена готова стать посредником между Москвой и Лондоном.
Что известно о министре иностранных дел Австрии
PA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / KREMLIN /
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 18 августа 2018 г. вышла замуж за 54-летнего инвестора Вольфганга Майлингера. На торжество приехал и президент России Владимир Путин. Кнайсль позвала его в июне 2018 г., когда Путин приехал с официальным визитом в Вену. До сих пор о знакомстве Путина и Кнайсль ничего не было известно
1/7
MICHAEL GRUBER/EPA / TASS
Кнайсль родилась в Вене, но большую часть детства провела в столице Иордании, где ее отец был личным пилотом короля страны Хусейна бин Талала. В студенческие годы она была активистом Amnesty International и Greenpeace
2/7
Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency / Getty Images
Кнайсль – эксперт по Ближнему Востоку. Она изучала право и восточные языки в Венском университете, международные отношения – в Еврейском университете в Иерусалиме и Иорданском университете в Аммане, а также получил докторскую степень за диссертацию о проблеме границ на Ближнем Востоке. На фото: Кнайсль и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
3/7
Ronald Zak / AP
Кнайсль проработала в министерстве иностранных дел Австрии с 1990 по 1998 г. После чего ушла с дипломатической службы и жила в Зайберсдорфе под Веной, занимаясь небольшим фермерским хозяйством. Тогда же она стала работать внештатным журналистом в немецких и англоязычных СМИ, а также выступала в качестве эксперта
4/7
Heinz-Peter Bader / REUTERS
Как эксперт по международному праву, истории Ближнего Востока и энергетическому рынку Кнайсль преподавала в Дипломатической академии Вены, Европейской бизнес-школе в Рейнгау, а также выступала с лекциями в университетах Ливана. Кроме того, она около десяти лет проработала на кафедре политологии Венского университета
5/7
IMAGO / TASS
Она знает немецкий, английский, французский, арабский, испанский языки. Кроме того, говорит на иврите, венгерском и итальянском языках
6/7
JOE KLAMAR / AFP
Кнайсль — беспартийный член коалиционного правительства Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы. Австрия не выслала российских дипломатов из-за дела Скрипалей. Тогда Кнайсль заявила, что Вена готова стать посредником между Москвой и Лондоном
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав правительства страны. Об этом сообщается на сайте главы государства. Премьер-министром назначен Сергей Румас, ранее возглавлявший Банк развития. Его первым заместителем стал Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.
Вопросы топливно-энергетического комплекса в новом правительстве будет курировать председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Ответственным за вопросы строительства, ЖКХ и транспорта назначен зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев. Вице-премьером по социальной сфере стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.
Кроме того, Лукашенко назначил новых министров архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета.
В начале недели Лукашенко раскритиковал действующее правительство страны за безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки. В частности, он упрекнул вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения, а министра промышленности Виталия Вовка пригрозил отправить в тюрьму.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
1/16
Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
2/16
Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
3/16
Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
4/16
Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
5/16
Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
6/16
Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
7/16
Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
8/16
Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
9/16
Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
10/16
REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
11/16
Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
12/16
REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
13/16
Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
14/16
Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
15/16
Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу стоимость криптовалюты El Petro (петро) и размер новой минимальной зарплаты в стране, передает агентство AVN. По словам Мадуро, один петро будет стоить $60. Это 3600 новых боливаров или 360 млн старых.
С 20 августа Венесуэла перейдет на новую деноминированную валюту — суверенный боливар. С нынешнего боливара будут убраны пять нулей. Суверенный боливар будет привязан к петро.
Минимальная зарплата составит 0,5 петро, то есть 1800 новых боливаров или 180 млн старых. Сейчас минимальный размер оплаты труда в Венесуэле составляет всего 3 млн старых боливаров (30 новых). Таким образом, минимальная зарплата вырастет в 60 раз.
Также Мадуро объявил о повышении НДС в стране с 12% до 16%.
Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную запасами нефти, газа, золота и алмазов криптовалюту El Petro, став первой страной с собственной криптовалютой. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа. Нехватка иностранной валюты в стране вызвала падение импорта, в том числе продуктов питания.
В Венесуэле начинается голод
Mariana Bazo / Reuters
Ситуация со снабжением населения Венесуэлы продовольствием и товарами первой необходимости становится все хуже. "Голод – реальный голод – поднимает голову в некоторых регионах страны, которая четыре десятилетия назад входила в число 20 самых богатых в мире", – пишет Bloomberg. По данным компании Datanálisis, в магазинах Каракаса, столицы Венесуэлы, отсутствует 80% товаров повседневного спроса
1/12
Ariana Cubillos / AP
"Ситуация с поставками продовольствия становится критической, и значительная часть населения попросту не находит достаточно еды", – цитирует Financial Times Фила Гансона, старшего аналитика International Crisis Group в Каракасе. На фото: женщина упала в обморок от голода в многочасовой очереди в магазин в Каракасе
2/12
Ariana Cubillos / AP
"Службам безопасности все труднее справляться с беспорядками, возникающими из-за нехватки еды и других товаров повседневного спроса", – отмечает Фил Гансон. Голодные бунты и случаи мародерства происходят все чаще. На фото: 2 июня столкновения жителей Каракаса с бойцами Национальной гвардии недалеко от президентского дворца произошли после того, как ждавшие несколько часов у магазина люди узнали, что направлявшийся в него грузовик с продовольствием не приедет
3/12
Carlos Jasso / Reuters
Социалистическое правительство объясняет проблемы "экономической войной", развязанной правыми силами и бизнесменами при поддержке Вашингтона. "К сожалению, рост напряженности поощряется извне, – заявил в мае департамент информации и печати МИД России. – Никто не вправе навязывать Венесуэле «цветные сценарии» по известным радикальным технологиям. <…> Нахождение реалистичных путей выхода из экономического кризиса <…> возможно только в условиях внутриполитического спокойствия"
4/12
Ariana Cubillos / AP
11 июля президент Николас Мадуро назначил министра обороны Падрино Лопеса (на фото справа) ответственным за выполнение миссии "Суверенное и безопасное снабжение". Она предполагает обеспечение населения сельхозпродукцией, лекарствами и промтоварами, а также наведение порядка во всех сферах экономики
5/12
Manaure Quintero/Bloomberg
Июньское исследование оппонентов правительства в одном из штатов выявило, что треть шестиклассников государственных школ едят один или два раза в день, сообщает Bloomberg. Половина сказали, что на предыдущей неделе по крайней мере раз ложились спать голодными. В стране нет гуманитарного кризиса, заявила министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес Гомес на встрече Организации американских государств в июне. На фото: в одном из домов бедного района Катиа на окраине Каракаса 30 июня
6/12
Carlos Eduardo Ramirez / Reuters
За 20 лет правительство экспроприировало около 1000 частных компаний, отмечает Bloomberg. Оно держит цены на многие базовые товары гораздо ниже себестоимости, лишая бизнес стимула их производить. Около 70% товаров в Венесуэле – импортные или собраны из зарубежных компонентов. Власти экспроприировали завод американского производителя туалетной бумаги и подгузников Kimberly-Clark, после того как 9 июля он остановился его из-за невозможности достать сырье
7/12
Manaure Quintero/Bloomberg
Правительство привлекло к распределению продовольствия так называемые местные комитеты по обеспечению поставок и производства (CLAP), действующие в лояльных ему бедных городских районах. Президент Мадуро наделил их правами распределять 70% продуктов питания в стране. На фото: члены CLAP доставили грузовик с продовольствием в район Катиа в Каракасе 2 июля
8/12
Manaure Quintero/Bloomberg
Комитеты CLAP не делятся едой с противниками режима, утверждают лидеры оппозиции. "У них одна цель – защищать революцию. А кто не с ними или против них – тех они исключают" из обеспечения продовольствием, сказала Bloomberg член парламента от оппозиции Мариела Магалланес. На фото: члены CLAP, одетые в футболки красного революционного цвета, раздают продукты в районе Катия
9/12
GABRIEL BARRERA / EPA / VOSTOCK Photo
Чтобы хоть как-то смягчить кризис, 10 июля власти на 12 часов открыли границу с Колумбией, и 35 000 человек через мост Симона Боливара (на фото) устремились в магазины колумбийского города Кукута. Мадуро закрыл границу в августе 2015 г. в целях борьбы с преступностью и контрабандой. Но в начале июля около 500 венесуэльских женщин, одетых в белое, прошли через границу, чтобы купить еды в магазинах Кукуты
10/12
Ariana Cubillos / AP
Губернатор штата Тачира на границе с Колумбией назвал проход женщин в белом акцией оппозиции с целью посеять хаос. Но затем власти открыли границу не только 10 июля, но и в прошедшие выходные (поначалу сообщалось, что проход в Колумбию будет только в воскресенье)
11/12
Carlos Eduardo Ramirez / Reuters
В выходные на закупки в соседнюю страну сходили около 100 000 венесуэльцев, сообщает BBC. На фото: 17 июля колумбийские полицейские помогают венесуэльцам донести купленные в Кукуте товары до границы
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
За неделю с 10 по 17 августа оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем выросли на 7%. Так, оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72% до 46 137 руб. за тонну, Аи-95 — на 7,4% до 49 399 руб. за тонну, следует из материалов биржи.
Оптовые цены на бензин выросли впервые с мая, когда правительство приняло меры по их стабилизации. Рост цен остановился после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены.
Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт — более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.
В четверг Росстат сообщил, что цены на бензин на заправках подешевел вторую неделю подряд. В период с 7 по 13 августа цены на бензин снизились на 0,1%. При этом цены на дизельное топливо практически не изменились.
По итогам предыдущей недели — с 31 июля по 6 августа — ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.
От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Достройка жилых домов и социальных объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group потребует вложения 59 млрд руб. При этом правительство возьмет на себя обязательства в размере 14,6 млрд руб.
Об этом говорится в обосновании к проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий Фонду защиты дольщиков из резервного фонда. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.
Из резервного фонда правительства уже было выделено на эти цели 3 млрд руб. «Таким образом, размер обязательств Российской Федерации составляет 11,6 млрд руб.», — говорится в обосновании.
Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин заявлял, что порядка 30 млрд руб. потребуется на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы и порядка 24 млрд руб. — на завершение социальных объектов.
В начале августа правительство утвердило «дорожную карту» достройки объектов Urban Group. Согласно документу, все дома и объекты инфраструктуры застройщика планируется достроить до конца 2022 г. за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.
Финансы
Новости
«Интерфакс» узнал о планах одного из акционеров «Ингосстраха» продать свою долю
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
У «Ингосстраха» может смениться один из акционеров. Павел Езубов продает свою долю в 16,03% в страховщике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. «Сделка находится в финальной стадии», — говорит собеседник агентства. Кто покупает эту долю, он не уточнил.
Сейчас страховой компанией владеют Олег Дерипаска (10%), итальянская «Ассикурациони» (47,28%), «Бекар-сервис» (16,03%, конечный бенефициар — Павел Езубов), «Гранит» (16,29%), «Софт-Карат» (15,68%), «Вега» (6,75%) и акционеры-миноритарии (3,55%).
Forbes и РБК называли Павла Езубова двоюродным братом Олега Дерипаски.
«Ингосстрах» за первое полугодие 2018 г. заработал 3,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 35% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности по ОСБУ. Премии страховщика сократились на 4% до 44,1 млрд руб. Доход от страховой деятельности вырос на 28% до 10,2 млрд руб., доход от инвестиционной деятельности сократился в пять раз до 633,6 млн руб.
Политика
Новости
США перенаправят на другие цели выделенные Сирии $230 млн
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Госдепартамент США решил перенаправить на другие цели $230 млн, которые планировалось выделить на стабилизацию ситуации в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя госдепа Хизер Нойерт.
Пресс-секретарь объяснила, что с апреля партнеры США по коалиции пожертвовали Сирии около $300 млн, в том числе $100 млн выделила Саудовская Аравия, $50 млн — Объединенные Арабские Эмираты.
С учетом этих пожертвований госсекретарь Майк Помпео распорядился перенаправить на другие цели $230 млн, выделенные ранее Вашингтоном на стабилизацию ситуации в Сирии, пояснила Нойерт. По ее словам, решение принял лично госсекретарь, получив согласие Белого дома. Помпео «принял во внимание уже сделанный США значительный военный и финансовый вклад» в Сирию, говорится в заявлени представителя госдепа.
«Совместно с конгрессом госдепартамент будет направлять эти средства на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», — резюмировала Нойерт, подчеркнув, что цели США в Сирии остались прежними. Она добавила, что решение о перенаправлении средств не повлияет на гуманитарную помощь сирийцам, на которую США выделили с начала конфликта $8,1 млрд.
Ранее сообщалось, что Франция направит Дамаску 50 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае в Санкт-Петербурге.
Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Генштаб ВС России продемонстрировал журналистам обломки крылатых ракет (КР), выпущенных по Сирии силами США, Великобритании и Франции и пораженных сирийской ПВО. На фото - детали турбин двигателей ракет Tomahawk производства США
1/9
Минобороны
На фото – неразорвавшаяся боевая часть ракеты Tomahawk
2/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Среди обломков - элементы американских КР морского базирования Tomahawk и КР воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow. На переднем плане - киль SCALP с пробоиной от поражающего элемента боевой части ракеты ПВО
3/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
На местности найдены и радиоэлектронные блоки: рулевые механизмы и фрагменты системы управления
4/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представитель Генштаба Сергей Безногих заметил, что хорошее состояние найденных обломков ракет говорит о том, что на них воздействовали средства ПВО. На фото - элементы корпуса и рулей ракеты Tomahawk
5/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
«Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО», - подчеркнул Безногих
6/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Самолеты и корабли вооруженных сил США, Великобритании и Франции ударили по сирийской территории 14 апреля в ответ на применение химического оружия в Восточной Гуте 7 апреля. Минобороны России считает химическую атаку постановкой боевиков
7/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Ракетный удар международной коалиции пришелся по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии
8/9
Игорь Ермаченков / РИА Новости
Представители коалиции сообщали, что выпустили по территории Сирии 105 ракет, причем все они попали в цель. Минобороны России утверждает, что из 105 ракет сирийские ПВО перехватили 71