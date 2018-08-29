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Facebook сделает свой видеосервис доступным по всему миру

Facebook с 30 августа сделает свою видеоплатформу Watch доступной пользователям по всему миру. Об этом сообщается в официальном блоге компании. Платформа предназначена для публикации видеоблогов, прямых трансляций и авторских шоу.

«Сегодня мы делаем Facebook Watch доступным повсюду и даем людям во всем мире новую возможность открыть для себя прекрасные видеоролики и общаться с создателями, друзьями и другими фанатами», - заявила руководитель подразделения видео компании Фиджи Симо, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Сервис Watch заработал в августе 2017 г. До сих пор он был доступен только для американских пользователей. С помощью этого сервиса, как отмечает Bloomberg, Facebook рассчитывает конкурировать крупнейшим видеосервисом от Google. В отличие от принадлежащего технологическому гиганту видеохостинга YouTube, где свои видео могут публиковать все, кто захочет, Watch предназначен для публикации авторских шоу. Речь идет о программах, которые создаются в рамках партнерских соглашений с Facebook.

Авторы контента могут монетизировать его на платформе Facebook, присоединившись к программе Ad Breaks. Эта программа позволяет включать рекламные ролики в видео. По данным TechCrunch, если автор предусматривает рекламные паузы в своем проекте, то 45% поступлений от рекламодателей будет получать Facebook.

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