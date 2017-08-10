Facebook представила видеоплатформу Watch

Facebook представила обновленную ленту для видео Facebook Watch, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту.

Кроме того, крупнейшая соцсеть мира предлагает подписку на контент ведущих вещательных и спортивных организаций и контент, произведенный на ее собственные средства.

С четверга новая функция доступна лишь ограниченному числу пользователей в США, пишет TechCrunch, но со временем она будет развернута на общемировом уровне. Сервисом можно будет воспользоваться с мобильных устройств, компьютеров и телевизоров с установленным приложением Facebook.

Эксперты считают, что Facebook намерена конкурировать с видеохостингом YouTube, корпорацией Disney, которая также решила выйти в этот сегмент, и традиционными телеканалами.