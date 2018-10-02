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В Швеции назвали лауреатов Нобелевской премии по физике

Нобелевская премия по физике присуждена «за новаторские изобретения в области лазерной физики» группе ученых: Артуру Ашкину, а также Жерару Муру и Донне Стрикланд. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Как уточняется там же, Муру и Стрикланд разделят 50% премии, оставшееся получит Ашкин.

Ашкин – американский ученый, который работает в лаборатории в Нью-Джерси. Он изобрел оптический пинцет, позволяющий управлять микроскопическими объектами с помощью лазерного света. Большой прорыв ученый сделал в 1987 г., когда начал использовать пинцет для захвата живых бактерий, не причиняя им вреда. Теперь эти пинцеты широко применяются в исследованиях.

Муру – уроженец Франции, вместе с канадкой Стрикланд он предложил новый способ получения сверхмощных лазерных импульсов. Изобретенная ими техника используется для высокоинтенсивных лазеров, благодаря которым проводят офтальмологические операции.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 111 раз. Самым молодым обладателем награды стал австралийский физик Уильям Лоренс Брэгг. В 1915 г. 25-летний ученый совместно со своим отцом Уильямом Генри Брэггом получил награду «за заслуги в исследовании кристаллов с помощью рентгеновских лучей». В прошлом году награда была присуждена американским физикам Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Бэришу за открытие гравитационных волн и за вклад в их изучение и регистрацию.

В понедельник, 1 октября, Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины. Ее лауреатами за открытия в сфере терапии рака стали Тасука Хондзё (Япония) и Джеймс Эллисон (США). Ученые разработали механизм лечения рака с помощью настройки иммунной системы. Эллисон изучал белок, способный замедлять работу иммунной системы, и обнаружил возможность активизировать систему путем нейтрализации белка. Хондзё открыл наличие протеина в иммунных клетках.

В среду, 3 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по химии, 5 октября – премии мира. Обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., назовут 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреатам вручат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в годовщину смерти Нобеля. Лауреаты также получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом из рук короля Карла XVI Густава.