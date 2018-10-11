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Телекоммуникационная корпорация AT&T запустит конкурента Netflix

Американская телекоммуникационная корпорация AT&T планирует в четвертом квартале 2019 г. запустить стриминговый видеосервис, который составит конкуренцию Netflix, пишет газета The Wall Street Journal. О том, какое название будет иметь создаваемый сервис, не сообщается.

Пользователям нового видеосервиса будут доступны фильмы, а также материалы, изготовленные по заказу WarnerMedia (в середине июня AT&T объявила о закрытии сделки по покупке медиакомпании за $85 млрд).

Гендиректор WarnerMedia Джон Станки заявил, что его работа заключается «не в том, чтобы создать еще один Netflix», а в том, чтобы предложить клиенту тот набор услуг, которые он хочет получить. При этом WarnerMedia не может позволить себе остаться позади Netflix, так как все больше телезрителей хотят смотреть видео «за пределами традиционных кабельных пакетов», добавил он.

В середине июня о создании конкурента Netflix объявили три крупнейшие телевизионные компании Франции — France Televisions, TF1 и M6. Они планируют создать новую службу потокового видео, которая будет работать по технологии OTT (Over the Top), обеспечивающей доставку видеосигнала на компьютеры, планшеты, смартфоны или телевизоры пользователей без прямого контакта с оператором связи. Сервис получил название SALTO.