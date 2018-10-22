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Россияне назвали Соловьева и Малахова самыми авторитетными журналистами

Наиболее авторитетными тележурналистами россияне считают Владимира Соловьева («Россия 1», «Вести ФМ») и Андрея Малахова («Россия 1»). Такого мнения придерживаются соответственно 11,1% и 8,2% участников исследования «Образ журналиста в массовом сознании россиян», которое провел фонд «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ). Из интернет-журналистов наиболее авторитетным, по мнению респондентов, является Юрий Дудь (канал «вДудь» на YouTube, Sports.ru). Так ответили 0,7% опрошенных. Самый авторитетный среди журналистов печатных СМИ – Дмитрий Быков («Новая газета»), так считают 0,2% россиян.

Помимо Соловьева авторитетными тележурналистами опрошенные также назвали Владимира Познера («Первый канал», 7,2%), Дмитрия Киселева (2,5%), Ольгу Скабееву (2,4%), Евгения Попова (2,1%), Александра Гордона (2%), Андрея Норкина (1,7%), Ираду Зейналову (1,6%) и Аркадия Мамонтова (1,4%). Авторитетными радиожурналистами россияне считают Владимира Соловьева (0,7%), Алексея Венедиктова (0,4%), Сергея Доренко (0,3%) и др.

«Результаты опроса показывают, что россияне воспринимают СМИ прежде всего как институт гражданского общества. 82% респондентов считают, что за результаты своей работы журналист несет ответственность перед всем обществом. Причем это мнение доминирует во всех возрастных и социальных группах. Следующий по популярности вариант – ответственность лишь перед аудиторией своего СМИ – набрал 35%», – говорится в исследовании.

Опрошенные респонденты благосклоннее всего относятся к самим журналистам, чем к результатам работы СМИ. По мнению 65% участников исследования, профессия журналиста «скорее пользуется уважением». 15% опрошенных заявили об обратном. Около 41% респондентов считают, что работа журналистов оказывает положительное влияние на развитие страны, 12% заявили об отрицательном влиянии, еще 30% считают, что никакого влияния не оказывается. В целом журналистам доверяют 37% респондентов (противоположное мнение у 24%), 35% россиян «доверяют выборочно». При этом 50% россиян «скорее не доверяют» большинству сообщений, выпускаемых журналистами. О полном доверии СМИ заявили только 17% россиян.

Во время исследования респондентам было предложено выбрать три источника общественно-политических новостей, которым они доверяют больше всего. Лидируют в данной категории информационные программы на гостелевидении (63%). Новостям из разных источников в интернете доверяют 44% респондентов, информации частных СМИ – 14%, иностранные медиа — 4%.

Фонд «Медиастандарт» был создан в 2014 г. по инициативе Комитета гражданских инициатив. Председателем КГИ до назначения руководителем Счетной палаты в июне 2018 г. был Алексей Кудрин.

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