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Мизулина предложила ввести оборотные штрафы за насилие в компьютерных играх

Сенатор Елена Мизулина предложила штрафовать организаторов распространения информации — соцсети, мессенджеры, многие сайты — за распространение запрещенного контента и пропаганду насилия в компьютерных играх. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании Совета Федерации, сообщила «Парламентская газета».

«Наше законодательство имеет большие пробелы в плане информационной безопасности — надо ввести ответственность для информационного посредника, для соцсетей», — сказала Мизулина. В обоснование своей идеи она привела зарубежный опыт: в странах ЕС уже есть ответственность информационных посредников, таких как Google, Facebook, YouTube. При обнаружении вредоносной информации они должны удалять ее в течение 48 часов под угрозой штрафа до 50 млн евро. Отметим, что речь идет только о законе Германии и о системе обработки жалоб пользователей на оскорбления, угрозы, клевету, подстрекательства к преступлениям и прочий вредоносный контент.

Ответственность за пропаганду насилия в компьютерных играх Мизулина предлагает прописать в законе об информации и административном кодексе. Причем штрафы для информационных посредников, по ее идее, должны быть оборотными по аналогии со штрафами за нарушение антимонопольного законодательства. Современные игры, по мнению сенатора, уже слишком близки к реальной жизни: «Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям».

Сенатор сообщила, что экспертное предложение уже готово и направлено спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Матвиенко сказала, что разделяет озабоченность коллег: «Давайте разберемся в ситуации и дадим соответствующие рекомендации. Предлагаю сенаторам через месяц сформировать соответствующие предложения в законодательство».

Спикер считает, что россиянам надо быть внимательнее к происходящему вокруг. «По утверждениям правоохранительных органов, парень, который убивал в колледже в Керчи, готовил преступление с января 2017 г. Почему у нас такие равнодушные люди — не остановили, не обратились в правоохранительные органы? Неужели никто ничего не видел? Если он покупает патроны в таком количестве, даже не нарушая формально закон, почему это никого не насторожило? Патроны же — это не булки хлеба», — посетовала спикер.

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