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Цена акций Twitter подскочила после публикации отчетности

Акции Twitter дорожают на Нью-Йоркской фондовой бирже, свидетельствуют данные торговой площадки. Рост акций компании в четверг достигал 22% к закрытию предыдущих торгов, стоимость бумаг доходила до $33.67. К 20.40 мск акции торгуются по цене $31,18 (+13%).

В четверг компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, опубликовала отчетность, в которой зафиксирован рост прибыли и выручки в III квартале 2018 г. Выручка Twitter увеличилась к аналогичному прошлогоднему периоду на 29% до $758 млн, прибыль составила $106 млн против убытка в $21 млн год назад.

В то же время число активных пользователей Twitter в месяц сократилось до 326 млн по сравнению с 335 млн в предыдущем квартале.

Гендиректор Twitter Джек Дорси назвал результаты минувшего квартала сильными. Он отметил успехи соцсети в плане удобства, безопасности и борьбы с подозрительными сообщениями и спамом.